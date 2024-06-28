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Путин заявил, что рост ВВП РФ в I полугодии 2024г ожидается "в районе 5%"

Путин заявил, что рост ВВП РФ в I полугодии 2024г ожидается "в районе 5%"
Фото: "Интерфакс"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Рост российской экономики по итогам первого полугодия 2024 года, как ожидается, окажется в районе 5%, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу.

"По прошлому году 3,6% роста (ВВП РФ - ИФ), за первое полугодие этого года - свыше 5% будет. Первый квартал 5,4% был, по-моему. Посмотрим, что будет по полугодию, но тоже где-то в районе 5% будет рост ВВП страны", - сказал глава государства на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС, отметив значительный вклад предпринимательского сообщества в рост экономики.

В середине июня Росстат опубликовал первую оценку роста ВВП РФ за I квартал 2024 г. на уровне на 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Как сообщалось, ВВП РФ в IV квартале 2023 года вырос на 4,9% в годовом выражении, в III квартале 2023 года - вырос на 5,7%, во II квартале 2023 года - вырос на 5,1%, в I квартале 2023 года - снизился на 1,6%.

В целом за 2023 год ВВП РФ вырос на 3,6%.

Банк России в апреле улучшил свой прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 2,5-3,5% с 1,0-2,0% в февральской версии. Апрельский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2024 году составляет 2,8%.

В рамках ПМЭФ-24 в начале июня вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что прогноз правительства по росту ВВП РФ в 2024 году сохраняется на уровне 2,8%, но ожидания могут быть чуть повышены - до 2,8-3%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, предполагает рост ВВП в 2024 году на 3,0%.

Владимир Путин РАНХиГС
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