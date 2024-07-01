ГК "Самолет" увеличила объем программы биржевых бондов втрое до 300 млрд рублей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ГК "Самолет" увеличила объем программы биржевых облигаций серии 001Р со 100 млрд до 300 млрд рублей. Это следует из эмиссионных документов эмитента, опубликованных на сайте Московской биржи.

Соответствующие изменения в программу 28 июня внесла биржа.

Бессрочная программа бондов девелопера была зарегистрирована в декабре 2016 года, в её рамках размещено 13 выпусков облигаций на общую сумму 97,4 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций девелопера на 75,8 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей.

ГК "Самолет" – лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.