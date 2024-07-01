НЛМК разместил локальные облигации на 159,5 млн евро для замещения евробондов-2026

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) разместил локальные облигации на 159,5 млн евро в рамках замещения евробондов с погашением в 2026 году, сообщила компания на ленте раскрытия.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 31,89%.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Все выплаты по замещающим бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Первоначальный объем евробондов НЛМК с погашением в 2026 году составлял 500 млн евро. Ставка купона по этому выпуску - 1,45%.

НЛМК заместил локальными облигациями все три находившихся выпуска евробондов - это долларовый выпуск с погашением в 2024 году и выпуски в евро и долларах с погашением в 2026 году. В долларовом выпуске-2026 коэффициент замещения составил около 55%, в выпуске-2024 - почти 28%.

Российские компании и банки, согласно указу президента, должны были до 1 июля в обязательном порядке выпустить локальные облигации, замещающие евробонды. Получить освобождение от этой обязанности можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ при соблюдении ряда условий.