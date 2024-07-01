"Мечел" не будет выплачивать дивиденды на все виды акций за 2023 год

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "Мечела" на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2023 года, говорится в сообщении компании.

Чистых активов компании на конец I квартала было недостаточно, чтобы осуществить выплаты владельцам привилегированных акций в соответствии с уставом, обращали внимание аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции". По данным отчетности по РСБУ за I квартал, сумма чистых активов (СЧА) "Мечела" составила 7,9 млрд рублей, что лишь немного выше его уставного капитала (5,6 млрд рублей).

"Устав "Мечела" предполагает, что компания не вправе объявлять дивиденды, если в случае их выплаты СЧА компании станет меньше размера ее уставного капитала. Исходя из того, что "запас" СЧА для выплаты дивидендов по итогам I квартала 2024 года (последнего отчета перед советом директоров) составляет всего 17 рублей на одну привилегированную акцию "Мечела", этого технически недостаточно для выплаты 32 рублей на бумагу по итогам 2023 года в соответствии с политикой компании, как мы ранее ожидали", - говорилось в обзоре "Моих инвестиций".

На конец 2023 года СЧА "Мечела" по РСБУ составила 14,4 млрд рублей - тогда "запаса" СЧА было достаточно для выплаты дивидендов за прошлый год в соответствии с уставом.

По уставу "Мечел" выплачивает владельцам привилегированных акций 20% чистой прибыли по МСФО. В 2023 году чистая прибыль компании составила 22,3 млрд рублей, то есть на выплаты владельцам "префов" могло бы быть направлено 4,46 млрд рублей (или 32,2 рубля на акцию).

"Мечел" не платил дивиденды по итогам 2021 и 2022 годов. За 2020 год компания выплатила 1,17 рубля, за 2019 год - 3,48 рубля, за 2018 год - 18,21 рубля на привилегированную акцию. Выплаты за 2017 и 2016 годы составляли 16,66 и 10,28 рубля на акцию соответственно. С 2012 по 2015 год компания платила номинальные дивиденды на "префы", чтобы они не становились голосующими.

Уставный капитал "Мечела" разделен на 416 млн 270,745 тыс. обыкновенных и 138 млн 756,915 тыс. привилегированных акций. При этом 40% "префов" принадлежит дочерней компании "Мечела" Skyblock limited. Основные бенефициары "Мечела" - Игорь Зюзин и его семья.