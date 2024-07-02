ЦБ зарегистрировал допэмиссию оптового B2B маркетплейса "Кифа"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций АО "Кифа", говорится в сообщении компании на ленте раскрытия.

Речь идет о дополнительном выпуске 26 млн 923 тыс. 077 штук акций компании номинальной стоимостью 0,01 рубля по открытой подписке.

В апреле сообщалось, что совет директоров компании "Кифа" принял решение о подаче заявления о листинге обыкновенных акций на Мосбирже, а также утвердил проспект ценных бумаг компании; тогда же было утверждено решение о допэмиссии.

Сейчас уставный капитал компании составляет 500 тыс. руб., он разделен на 50 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. каждая. Таким образом, уставный капитал в результате допэмиссии может быть увеличен на 54%.

АО "Кифа" на 100% принадлежит китайской компании QIFA SILU.

АО "КИФА" основано в 2013 году, развивает B2B-платформу цифровой торговли для осуществления сделок между поставщиками и покупателями из РФ и Китая. На платформе представлены товары из Китая в таких категориях, как обувь, одежда, стройматериалы, детские товары, кожгалантерея, упаковочные материалы, оборудование, техника и запчасти, электроника и бытовая техника, текстиль и пр. Бенефициарным владельцем является основатель компании Сунь Тяньшу.