Предлагаемая ставка налога на прибыль для ИТ-компаний с 2025 г. вернулась к 5%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ предложило установить льготную ставку по налогу на прибыль для ИТ-компаний в размере 5% на период с 2025 до 2030 года. Это предусмотрено внесенным в Госдуму проектом поправок ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы, говорится в сообщении Минфина.

Изначально законопроект предусматривал установление льготной ставки именно на этом уровне - 5% (5 процентных пунктов - это дельта между действующей базовой ставкой налога на прибыль в 20% и той, которая вступит в силу с 2025 года, то есть 25% - ИФ). Однако в первой версии поправок ко второму чтению, которая выносилась на правительственную комиссию по законопроектной деятельности на прошлой неделе, предлагалось установить ее в размере 7%, сообщали ранее знакомые с ходом дискуссий источники.

Как говорится в сообщении Минфина, законопроект доработан с учетом предложений парламента и бизнеса.

Проект также предусматривает возможность применения для ИТ-компаний льгот при реорганизации в форме выделения, а также расширение для организаций радиоэлектронной промышленности перечня доходов, которые учитываются для применения пониженных тарифов страховых взносов.

Кроме того, проект предусматривает возможность применения к расходам на права пользования российским ПО повышенного коэффициента 2, что позволит уменьшать компаниям сумму налога на прибыль, говорится в сообщении.

ИТ-компании, аккредитованные Минцифры РФ, с 2020 года платили налог на прибыль по ставке 3%, с 2022 года она была обнулена на период до конца 2024 года.