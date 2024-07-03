Владельцы бондов "Медси" смогут потребовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Владельцы облигаций АО "Группа компаний "Медси" серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 в связи с реорганизацией эмитента получили право требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг, сообщает компания на ленте раскрытия информации.

Основанием для такого права названо принятое 10 июня 2024 года внеочередным общим собранием акционеров АО "Группа компаний "Медси" решение о реорганизации АО "Группа компаний "Медси" в форме присоединения к нему АО "Медси 2". Первое уведомление о реорганизации общества опубликовано в журнале "Вестник государственной регистрации" 3 июля 2024 года.

Требования о досрочном погашении биржевых облигаций могут быть предъявлены владельцем облигаций не позднее чем в течение 30 дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации в журнале "Вестник государственной регистрации", отмечает компания.

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения.

Сейчас в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.

"Медси" развивает сеть частных медицинских клиник в России. ГК включает 146 клиник по всей стране, в том числе 65 медучреждений в Москве и области. Компания входит в портфель активов ПАО АФК "Система", на 31 декабря 2022 года эффективная доля корпорации в капитале сети медклиник - 95,5%.

По итогам 2023 года выручка АО "Группа компаний "Медси" составила 41,7 млрд рублей, увеличившись на 16%. Чистая прибыль составила 1,23 млрд рублей против 1,27 млрд рублей в 2022 году.