Новак не исключает в будущем перехода в расчетах с партнерами на цифровые валюты

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россия в расчетах с дружественными странами использует, в том числе и бартерную схему, а в будущем может перейти на цифровые валюты, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Схема (бартер - ИФ) используется. По сути дела, во многих системах расчета бартер есть - это клиринговая система. Она просто трансформируется в зависимости от появления новых механизмов, инструментов, которые разрабатываются банками вместе с регуляторами, используя современные методы, программное обеспечение", - сказал он.

"В будущем, думаю, мы будем переходить и на цифровые валюты, это следующий этап", - добавил Новак.