Ресторанный рынок России в мае вырос на 4%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В России в мае 2024 года оборот ресторанов, кафе и баров в мае вырос на 4% в годовом выражении и составил в номинальном выражении 267,8 млрд рублей, сообщил Росстат.

В апреле 2024 года увеличение оборота общественного питания было на уровне 5,7%.

При этом Росстат уточнил показатели оборота ресторанов, кафе и баров за январь-апрель 2024 года. Ранее, по оценкам службы, рост показателя в апреле составлял 5,3%. Мартовский показатель был скорректирован с 4,1% до 4,7%, февральский - с 8,4% до 9%, показатель января - с 1,6% до 2,2%.