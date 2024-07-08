УВЗ и "Автодор" будут совместно развивать сеть электрозаправок

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - АО "Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") и госкомпания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") договорились о сотрудничестве в сфере развития сети электрозаправочных комплексов.

Как сообщила пресс-служба УВЗ, соответствующее соглашение подписали замгендиректора по гражданской продукции этого предприятия Андрей Абакумов и зампредседателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов "Автодора" Константин Макиев на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге в понедельник.

"Стороны намерены сотрудничать в части обеспечения существующих и перспективных транспортных коридоров России современными автомобильными электрозаправочными комплексами", - говорится в сообщении.

Кроме того, УВЗ заключил на "Иннопроме-2024" ряд соглашений о сотрудничестве в части оказания поддержки при формировании спроса на зарядные станции для электромобилей. Так, новые электрозаправочные станции появятся в Челябинске, Челябинской области и Екатеринбурге.

"Заинтересованность в развитии сетей зарядных станций в своих регионах высказали руководители правительств Владимирской и Омской областей. Соглашения о сотрудничестве в сфере развития зарядной инфраструктуры с этими регионами будут также подписаны в ходе выставки", - говорится в пресс-релизе.

УВЗ презентовал на "Иннопроме-2024" образец быстрой зарядной станции для электромобилей, который был разработан на челябинском предприятии концерна - АО "НПО "Электромашина". В настоящее время оно изготовило опытные образцы быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт. По данным УВЗ, на территории России аналогов станции такой мощности нет. Данная электрозаправочная станция позволяет зарядить аккумуляторную батарею электромобиля на 80% за 20 минут.

Челябинская область включена в пилотный регион по развитию сети зарядных станций.

"Уралвагонзавод"– многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, дорожно-строительные машины, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны.