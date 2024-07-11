VK консолидировала компанию-разработчика "Много приложений"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ООО "Компания ВК" довело долю владения в компании-разработчике ООО "Много приложений" до 100%, следует из данных ЕГРЮЛ.

VK стала совладельцем юрлица в феврале 2024 года, выкупив 70% компании у red_mad_robot.

По данным газеты "КоммерсантЪ", компания "Много приложений" принимала участие в разработке магазина мобильных приложений RuStore, которое развивает VK.

Параметры сделки не раскрывались. VK называла целью сделки усиление команды разработки цифровых продуктов, эту цель подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе и после консолидации актива.

VK – крупнейшая по числу пользователей российская технологическая компания. VK владеет соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", контентными платформами "Дзен" и "Новости", "Почтой Mail.ru". Компания также развивает музыкальные и видеосервисы, сервисы для общения и знакомств, образовательные платформы, игровую площадку VK Play, магазин мобильных приложений RuStore и ряд других. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов.