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"Восточная верфь" спустила на воду шестое судно-краболов в рамках программы инвестквот

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - АО "Восточная верфь" (Владивосток, одно из крупнейших судостроительных предприятий Дальнего Востока) спустило на воду шестое судно-краболов проекта 03141, строящееся в рамках инвестиционного проекта "квоты под киль", сообщила компания.

Судно получило название "Андрей Басаргин" в честь известного дальневосточного кораблестроителя.

"В проект заложена концепция универсального модульного комплекса. Оно может использоваться как для добычи и перевозки живого краба, так и замораживать продукцию в море и транспортировать ее на берег", - приводятся в сообщении слова гендиректора АО "Амурский судостроительный завод" (входит в ОСК, управляет "Восточной верфью") Михаила Боровского, принявшего участие в церемонии спуска судна на воду.

Ранее "Восточная верфь" построила и сдала заказчикам пять краболовов в рамках первого этапа программы "квоты под киль".

Первоначально в портфеле "Восточной верфи" было 6 краболовных судов: два для ООО "Дальневосточное побережье" (входит в группу "Сигма Марин Технолоджи"), два для ООО "Север", по одному судну для ООО "Амуррыбпром" и ООО "Восход" (резидент Свободного порта Владивосток).

В январе пресс-служба правительства Приморья сообщила, что "Восточная верфь" заключила новые контракты на строительство 5 судов-краболовов в рамках второго этапа программы инвестквот. Первое судно в рамках нового заказа планируется передать заказчику в 2025 году.

"Восточная верфь" (бывший Владивостокский судостроительный завод) - одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Технические возможности предприятия позволяют производить полный цикл работ по постройке кораблей и судов длиной до 120 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и водоизмещением до 3,5 тыс. тонн.

С 31 августа 2023 года полномочия управляющей организации "Восточной верфи" выполняет АО "Амурский судостроительный завод".

Верфь в октябре 2022 года подала в Арбитражный суд Приморского края заявление о собственном банкротстве. Заседания по проверке его обоснованности неоднократно откладывались, ближайшее назначено на 20 августа.

АО "Восточная верфь" Владивосток
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