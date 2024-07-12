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Индекс потребдоверия в США в июле неожиданно упал до 66 пунктов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в июле снизился до 66 пунктов по сравнению с 68,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Индикатор уменьшился четвертый месяц подряд и теперь находится на минимальном уровне за восемь месяцев (с ноября 2023 года).

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение до 68,5 пункта.

В июле прошлого года значение индекса находилось на отметке 71,6 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце опустился до 64,1 пункта, что является минимумом с декабря 2022 года, по сравнению с 65,9 пункта в июне. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода упал до самой низкой отметки за восемь месяцев - до 67,2 пункта против 69,6 пункта в прошлом месяце.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в июле снизились до 2,9% с 3% месяцем ранее, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) также уменьшилась до 2,9% с 3%. Оба показателя опустились до минимума с марта этого года.

Окончательное значение июльского индекса потребительского доверия Мичиганский университет опубликует 26 июля.

Мичиганский университет США
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