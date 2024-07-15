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Goldman Sachs увеличил чистую прибыль в 2,7 раза во II квартале

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль американского банка Goldman Sachs Group во втором квартале 2024 года подскочила более чем в два с половиной раза, а выручка повысилась на 17% и превзошла ожидания аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в апреле-июне составила $2,89 млрд по сравнению с $1,07 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $8,62 с $3,08, оказавшись лучше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $8,35 на акцию.

Квартальная выручка Goldman Sachs выросла до $12,73 млрд с $10,9 млрд годом ранее. Показатель превысил средний прогноз экспертов в $12,35 млрд.

Goldman Sachs
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