"Агрокомплекс Ткачева" в I полугодии незначительно увеличил производство молочной продукции

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", один из крупнейших агрохолдингов РФ, по итогам первого полугодия 2024 года произвел 50 тыс. тонн молочной продукции, сообщили "Интерфаксу" в агрохолдинге.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства вырос на 286 тонн (на 0,6% – ИФ).

Так, за январь-июнь 2024 года было произведено 26,7 тыс. тонн питьевого молока, 11,7 тыс. тонн кефира, 3,2 тыс. тонн сметаны, 2,9 тыс. тонн ряженки, 2 тыс. тонн других кисломолочных продуктов.

В компании отметили, что ежегодно растет спрос на молочную продукцию в ПЭТ-упаковке. В связи с этим агрохолдинг планирует наращивать производство ряженки и кисломолочного напитка "Снежок" в этом формате.

Наибольший ассортимент молочной продукции "Агрокомплекса" представлен в фирменной сети, которая расположена преимущественно в Краснодарском крае, а также в Ставропольском крае, Ростовской области, Республике Адыгея и Москве. Кроме того, продукция реализуется в крупнейших федеральных розничных сетях и локальных ретейлерах.

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит экс-главе Минсельхоза РФ Александру Ткачеву, объединяет около 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае, Ростовской области, на Ставрополье. Основные направления деятельности - животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля. Фирменная торговая сеть представлена 590 магазинами в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и Москве. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.

Агрохолдинг по собственным оценкам занимает 2-е место по производству сырого молока в стране, объединяет три молокоперерабатывающих завода на Кубани.