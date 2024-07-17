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МТС увеличила объем размещения бондов с привязкой к ключевой ставке до 17 млрд рублей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" увеличило объем размещения 4-летних облигаций серии 002Р-06 с 10 млрд до 17 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 16 июля. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 1,3% годовых, купоны квартальные.

Организатором и агентом по размещению выступает ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 25 июля.

В настоящее время в обращении находятся 19 выпусков биржевых бондов МТС на общую сумму 250 млрд рублей. 2 августа компании предстоит погасить один из выпусков на 20 млрд рублей.

МТС
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