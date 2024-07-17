"Яндекс.Драйв" сменил гендиректора

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Гендиректором ООО "Яндекс.Каршеринг" (юрлицо сервиса "Яндекс.Драйв") назначен Кирилл Лунев, ранее возглавлявший службу аналитики компании.

По данным ЕГРЮЛ, соответствующее изменение зарегистрировано 16 июля.

В пресс-службе компании подтвердили "Интерфаксу" смену гендиректора. Там уточнили, что Кирилл Лунёв работает в "Яндексе" уже десять лет, пять из которых - в команде "Драйва", где руководил группой эффективности и машинного обучения, а затем - службой аналитики.

Прежний гендиректор "Яндекс.Драйва" Сергей Ковалев возглавлял компанию с марта 2023 года. В пресс-службе не уточнили, покинул ли он компанию.