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"Яндекс.Драйв" сменил гендиректора

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Гендиректором ООО "Яндекс.Каршеринг" (юрлицо сервиса "Яндекс.Драйв") назначен Кирилл Лунев, ранее возглавлявший службу аналитики компании.

По данным ЕГРЮЛ, соответствующее изменение зарегистрировано 16 июля.

В пресс-службе компании подтвердили "Интерфаксу" смену гендиректора. Там уточнили, что Кирилл Лунёв работает в "Яндексе" уже десять лет, пять из которых - в команде "Драйва", где руководил группой эффективности и машинного обучения, а затем - службой аналитики.

Прежний гендиректор "Яндекс.Драйва" Сергей Ковалев возглавлял компанию с марта 2023 года. В пресс-службе не уточнили, покинул ли он компанию.

Сергей Ковалев Яндекс Кирилл Лунев Яндекс.Драйв
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