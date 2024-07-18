Международные резервы РФ с 5 по 12 июля увеличились на $4,1 млрд

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 12 июля составили $601,3 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 5 июля международные резервы равнялись $597,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.