Зарубежнефть учредила структуру под геотермальный проект на Камчатке

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "Зарубежнефть" зарегистрировала очередную структуру для реализации проектов в области ВИЭ - ООО "Геотермальная энергетика", сообщается в ЕГРЮЛ.

Компания зарегистрирована 18 июля в городе Елизово (Камчатский край) с уставным капиталом 360 тыс. рублей, ее руководителем назначен Андрей Шаталов. Организация на 99,99% принадлежит "ЗН Геотерм", еще 0,01% - ее материнской компании, "ЗН Добыча".

Основным видом деятельности организации указаны геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

"Зарубежнефть" владеет лицензиями на Корякско-Кеткинский, Верхнежировский и Больше-Банный участки пресных вод для геологического изучения. Совместно с "РусГидро" она реализует на Камчатке проект по строительству "Мутновской ГеоЭС-2" (геотермальной электростанции - ИФ) мощностью 66,5 МВт и выполнения комплекса взаимосвязанных работ по доизучению Мутновского месторождения парогидротерм.

Долгосрочный план развития "Зарубежнефти" предполагает строительство на Камчатке Верхнежировской теплоэлектростанции (ГеоТЭС) к 2029 году, если подтвердится достаточность геотермального ресурса.