Уолл-стрит снизилась в пятницу, завершила неделю преимущественно в минусе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы закрылись снижением в пятницу, причем два из трех основных индексов опустились по итогам недели.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 0,93% и составил 40287,53 пункта. Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,71% - до 5505 пунктов. Nasdaq Composite потерял 0,81% и составил 17726,94 пункта.

За минувшую неделю Dow Jones прибавил 0,3%, S&P 500 потерял 2,3%, Nasdaq - 4,2%.

Инвесторы оценивали последствия глобального сбоя в компьютерах, корпоративные новости и заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Как сообщалось, серьезный технический сбой в системах Microsoft в пятницу затронул работу крупных аэропортов, банков, компаний, железнодорожных перевозчиков, а также СМИ в разных странах мира.

Американская компания CrowdStrike Holdings Inc. обнаружила в своем программном обеспечении причину, из-за которой произошел сбой, и внедрила временное решение этой проблемы, заявил глава компании Джордж Куртц. Проблема была связана с обновлением ПО у пользователей операционной системы Windows.

Акции CrowdStrike упали на 11%, цена бумаг Microsoft Corp. опустилась на 0,7%.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что недавние данные об инфляции в Соединенных Штатах были "очень хорошими", однако время для снижения ключевой процентной ставки еще не настало.

Её коллега из ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что Федрезерву может вскоре потребоваться снизить стоимость заимствований, чтобы избежать существенного ухудшения ситуации на рынке труда, которая "явно вызывает опасения".

Дейли в этом году является голосующим членом в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), Гулсби получит право голоса в 2025 году.

Акции American Express Co. подешевели на 2,7%. Один из лидеров американского рынка пластиковых карт во втором квартале увеличил выручку на 8% в годовом выражении, хуже прогнозов рынка.

Капитализация Netflix Inc. снизилась на 1,5%, несмотря на данные, что крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке увеличил число платных подписчиков во втором квартале на 8 млн. Темпы роста этого показателя немного замедлились по сравнению с предыдущим кварталом (+9,32 млн), однако оказались существенно лучше среднего прогноза аналитиков Уолл-стрит (+4,5 млн).

Котировки бумаг Halliburton Co. потеряли 5,6%. Американская нефтесервисная компания во втором квартале увеличила чистую прибыль на 16,2%, что оказалось на уровне ожиданий аналитиков, при этом выручка увеличилась всего на 0,6% и не оправдала прогноз.

Рыночная стоимость Travelers Cos. упала на 7,8%, хотя одна из крупнейших американских компаний в сфере страхования недвижимости и от несчастного случая завершила второй квартал с чистой прибылью и увеличила выручку на 11,7%.