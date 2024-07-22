Выручка ГК "Русагро" во II квартале выросла на 20% до 72,26 млрд рублей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Выручка агрохолдинга ГК "Русагро" во втором квартале 2024 года составила 72,26 млрд рублей (до межсегментных элиминаций), что на 20%, больше, чем годом ранее, сообщает компания.

Рост выручки в ГК объясняют в первую очередь ростом объемов производства в масложировом бизнесе и консолидацией группы компаний НМЖК.

Выручка масложирового бизнеса за этот период выросла в 1,7 раза, до 46,995 млрд рублей. Его доля в общей выручке составила 65%.

Компания также сообщила, что выручка мясного бизнеса выросла на 1%, до 12,009 млрд рублей (доля 17%), сахарного - снизилась на 39%, до 8,494 млрд рублей (12%), сельскохозяйственного - уменьшилась на 24%, до 4,31 млрд рублей (6%).

Во втором квартале группа произвела 289 тысяч тонн растительного масла, что в 2,1 раза (+149 тысяч тонн) больше, чем за аналогичный квартал прошлого года. "Производство органически увеличилось за счет модернизации МЭЗ Балаково (рост мощности завода на 30%), а также за счет увеличения времени безаварийной работы на других производственных площадках. Дополнительным фактором роста производства стало объединение бизнеса НМЖК и МЖБН в единый масложировой сегмент", - поясняется в пресс-релизе.

Промышленной масложировой и молочной продукции во втором квартале было реализовано 509 тысяч тонн, что почти в 1,7 раза (+204 тысячи тонн) больше, чем годом ранее. Продажи шрота и сырого масла увеличились почти в 1,8 и в 2,1 раза (+95 и +106 тысяч тонн), до 219 тысячи 208 тысяч тонн соответственно на фоне повышения объемов производства в результате модернизации маслоэкстракционного завода Балаково и консолидации объемов НМЖК. Продажи промышленных жиров выросли на 4% (+3 тысячи тонн), до 78 тысяч тонн.

Реализация потребительской продукции масложирового бизнеса (бутилированное масло, маргарины, спреды, майонез и готовые соусы на его основе, кетчуп, сыры, сливочное масло, сливки и др.) выросла на 58%, до 123 тысяч тонн (+45 тысяч тонн) за счет консолидации объемов НМЖК.

Компания также сообщила, что производство свинины (в живом весе) во втором квартале составило 79 тысяч тонн, что на 8% (-7 тысяч тонн) ниже уровня аналогичного квартала прошлого года. Объемы сократились из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в 2023 году и последующих мероприятий по устранению производственных рисков в Приморском крае, что частично компенсировано ростом объемов на активах в Центральном федерально округе в результате улучшения репродуктивных показателей животных (+2 тысячи тонн).

В настоящее время в приморском кластере заселены два комплекса (в феврале 2024 года), в третьем квартале 2024 года запланировано заселение оставшихся трех комплексов.

Объем реализации продукции свиноводства во втором квартале снизился на 15% (-11 тысяч тонн), до 63 тысяч тонн.

Согласно пресс-релизу, во втором квартале производство сахара увеличилось до 54 тысяч тонн, что на 54% (+19 тысяч тонн) больше, чем было произведено годом ранее. Рост произошел за счет частичного смещения сезона выработки сахара из мелассы с первого на второй квартал 2024 года. Производство сахара в сезоне 2023/2024 увеличилось на 218 тысяч тонн по сравнению с предыдущим сезоном.

Реализация сахара во втором квартале составила 117 тыс. тонн, что в 1,5 раза (+116 тысяч тонн) меньше, чем годом ранее. Продажи сократились на фоне резервирования объемов для будущих поставок по долгосрочным контрактам, поясняется в пресс-релизе.

Компания также сообщила, что реализация зерновых культур во втором квартале составила 191 тысячу тонн, что на 3% (-7 тысяч тонн) ниже показателя аналогичного квартала прошлого года. Сокращение реализации пшеницы на 9% (-12 тысяч тонн), до 123 тысяч тонн, произошло из-за более высокого объема продаж в первом квартале для освобождения мощностей хранения под новый урожай. Продажи кукурузы снизились на 16% (-10 тысячтонн), до 53 тысяч тонн, в связи с равномерным распределением объемов реализации в рамках плана продаж.

Продажи масличных культур во втором квартале сократились в 1,5 раза (-57 тысяч тонн), до 53 тысяч тонн. Это обусловлено более высокими запасами на начало аналогичного квартала 2023 года. В частности, реализация подсолнечника снизилась до 14 тысяч тонн с 16 тысяч тонн во втором квартале 2023 года, сои - до 39 тысяч с 94 тысяч тонн соответственно.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России. Группа занимает первое место в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины.

Выручка ГК в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в 7 раз, до 48,7 млрд рублей.

Активы компании расположены в 15 регионах РФ, в том числе в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Оренбургской областях, Приморском крае и др. Земельный банк составляет 685 тысяч га.