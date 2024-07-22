Американская Clearwater Paper продала бизнес по выпуску салфеток Sofidel за $1,06 млрд

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американская бумажно-целлюлозная компания Clearwater Paper заключила сделку по продаже бизнеса по выпуску бумажных салфеток и полотенец итальянской Sofidel за $1,06 млрд.

Как говорится в сообщении Clearwater, сделка является частью стратегии по продаже непрофильных активов и сосредоточении на поставках картона клиентам в Северной Америке.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года. Средства, полученные от продажи бизнеса, компания направит на сокращение долга и увеличение глобального присутствия.

Акции Clearwater дорожают в понедельник на 12%. С начала года капитализация компании взлетела вдвое.