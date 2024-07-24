Уолл-стрит слабо снизилась на корпоративной отчетности

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением сессию во вторник, участники рынка оценивали политические новости и корпоративные отчетности.

На минувших выходных президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки, при этом уже стало известно, что вице-президент Камала Харрис набрала достаточное количество голосов представителей демократов для ее выдвижения кандидатом от партии на президентских выборах, сообщает Market Watch.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне снизились на максимальные с ноября 2022 года 5,4% относительно предыдущего месяца и составили минимальные с начала текущего года 3,89 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила во вторник Национальная ассоциация риелторов (NAR).

Согласно пересмотренным данным, в мае продажи составили 4,11 млн, как и сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж жилья до 4 млн домов с первоначально объявленного майского уровня, по данным Trading Economics.

Медианная цена дома увеличилась на 4,1% по сравнению с июнем прошлого года и второй месяц подряд обновила рекорд, составив $426,9 тыс.

Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации предварительных данных о динамике ВВП США за второй квартал, а также отчета о доходах и расходах американцев за июнь, включающего ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Акции Coca-Cola Co. подорожали по итогам торгов на 0,3%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков зафиксировал 5%-ное снижение чистой прибыли во втором квартале, однако повысил годовые прогнозы.

Цена бумаг GE Aerospace увеличилась на 5,7% после того, как бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co. опубликовало сильную квартальную отчетность и улучшило годовой прогноз.

Капитализация Philip Morris International выросла на 2,2% после сообщения о скачке чистой прибыли на треть в минувшем квартале.

Рыночная стоимость Lockheed Martin поднялась на 5,6% благодаря лучшим, чем ожидалось, показателям прибыли и выручки за прошлый квартал.

Тем временем акции Comcast Corp. подешевели на 2,6% после того, как крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения во втором квартале сократил чистую прибыль на 7,5%, выручку - на 2,7%.

Капитализация General Motors понизилась на 6,4%. Автопроизводитель увеличил чистую прибыль во втором квартале на 14,3%, выручку - на 7,2%, но ухудшил годовые прогнозы.

Котировки акций United Parcel Service упали на 12%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки во втором квартале сократила чистую прибыль и выручку, причем выручка и скорректированная прибыль оказались хуже прогнозов рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,14% и составил 40357,96 пункта. Лидерами снижения в индикаторе стали акции Walt Disney Co. , подешевевшие на 3,4%, а лидером роста - бумаги Boeing Co. , подорожавшие на 4,3%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,16% - до 5555,7 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,06% и составил 17997,35 пункта.