Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО за I полугодие выросла в 2,2 раза

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "НОВАТЭКа" за I полугодие 2024 года по стандартам МСФО составила 341,7 млрд рублей по сравнению с 155,6 млрд рублей годом ранее (в 2,2 раза выше), сообщила компания.

Рынок ожидал прибыль в размере 279 млрд рублей.

Ближе всех оказался прогноз "Эйлер АТ" – 345 млрд рублей.

Нормализованная EBITDА компании в отчетном периоде выросла на 15,6% к уровню прошлого года – до 480,7 млрд рублей.

Прогноз рынка по EBITDA сложился на уровне 458 млрд рублей. Точнее оказалась оценка ИБ "Синара" – 478 млрд рублей.

Выручка "НОВАТЭКа" от реализации за первое полугодие составила 752,4 млрд рублей, что на 17% выше, чем годом ранее.