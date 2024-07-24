Челиндбанк подал иск к J.P. Morgan и Commerzbank AG и их "дочкам" в РФ на 386 млн рублей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Челиндбанк направил в Арбитражный суд Челябинский области исковое заявление к структурам JPMorgan Chase & Co. - германскому банку J.P. Morgan SE и российскому "Дж. П. Морган Банк Интернешнл", а также к Commerzbank AG и Коммерцбанку (Евразия).

Как говорится в картотеке дел на сайте суда, сумма иска составляет 386 млн рублей. Суть иска в картотеке не уточняется.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием Челиндбанка.

Согласно списку аффилированных лиц, на начало 2023 года (более свежие данные компания не публиковала) основными акционерами Челиндбанка являются члены его совета директоров: Любовь Литвиненко (11,22% уставного капитала), Вера Клепикова (9,99%). Татьяна Косовская (3,81%). Кроме того, членам правления банка Станиславу Андрющенко и Марине Власенко принадлежат соответственно 9,84% и 9,33% уставного капитала, дочерней компании банка "Челиндлизинг" - 4,125%.

Челиндбанк по итогам первого квартала 2024 года занимает 83-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".