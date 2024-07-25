Поиск

Fitch понизило долгосрочные рейтинги Украины до "C" с "СС"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до "C" с "CC". Агентство не дает прогнозов для рейтингов такой категории.

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне "ССС-", краткосрочные РДЭ - на уровне "С", потолок странового рейтинга - на уровне "B-", говорится в пресс-релизе агентства.

"Снижение долгосрочного рейтинга Украины в иностранной валюте отражает мнение Fitch о том, что принципиальное соглашение, достигнутое 22 июля между правительством страны и некоторыми держателями евробондов об условиях их реструктуризации, означает начало процесса, похожего на дефолт", - отметило Fitch.

По мнению Fitch, это соглашение с внешними кредиторами, в соответствии с принятыми в агентстве критериями для суверенных рейтингов, по сути, представляет собой обмен проблемных долговых обязательств, "поскольку оно предусматривает сокращение основной суммы долга и процентов, а также продление сроков погашения", написали эксперты агентства.

Fitch ожидает, что власти Украины не будут обслуживать внешний долг, включая выплату купонов по евробондам с погашением в 2026 году, намеченную на 1 августа, до достижения окончательного соглашения с держателями облигаций.

Fitch прогнозирует, что дефицит государственного бюджета в 2024 году останется высоким на уровне 17,1% ВВП, и продолжение военных действий (расходы на оборону составили 31,3% ВВП в 2023 году) сохранит повышенную зависимость от внешнего финансирования. По оценкам агентства, долг Украины увеличится до 92,5% ВВП в 2024 году без учета нынешней реструктуризации евробондов, что значительно выше прогнозируемого медианного значения в 70,3% для стран с рейтингом "B/C/D".

Агентство указывает, что международные резервы Украины составили на конец июня $37,8 млрд, снизившись за последние три месяца из-за увеличения продаж валюты. "Большая гибкость обменного курса, надежный набор мер политики и продолжающаяся официальная поддержка в соответствии с программой МВФ снижают риски для макроэкономической и финансовой стабильности в ближайшей перспективе", - считает Fitch.

Fitch МВФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

НАУФОР предложила обсудить отказ от института центрального депозитария

В России доля 20 ведущих производителей сыра в 2023 году выросла до 75%

В России доля 20 ведущих производителей сыра в 2023 году выросла до 75%

Народный банк Китая внезапно снизил ставку MLF на 20 б.п., до 2,3%

Brent подешевела до $81,08 за баррель

Рынок акций США резко снизился, падение S&P 500 и Nasdaq стало максимальным с 2022 г.

Рынок акций США резко снизился, падение S&P 500 и Nasdaq стало максимальным с 2022 г.

Основным акционером "М.Видео" стал гендиректор компании

Основным акционером "М.Видео" стал гендиректор компании

Россельхознадзор запретил транзит продукции птицеводства из США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });