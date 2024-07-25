Fitch понизило долгосрочные рейтинги Украины до "C" с "СС"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до "C" с "CC". Агентство не дает прогнозов для рейтингов такой категории.

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне "ССС-", краткосрочные РДЭ - на уровне "С", потолок странового рейтинга - на уровне "B-", говорится в пресс-релизе агентства.

"Снижение долгосрочного рейтинга Украины в иностранной валюте отражает мнение Fitch о том, что принципиальное соглашение, достигнутое 22 июля между правительством страны и некоторыми держателями евробондов об условиях их реструктуризации, означает начало процесса, похожего на дефолт", - отметило Fitch.

По мнению Fitch, это соглашение с внешними кредиторами, в соответствии с принятыми в агентстве критериями для суверенных рейтингов, по сути, представляет собой обмен проблемных долговых обязательств, "поскольку оно предусматривает сокращение основной суммы долга и процентов, а также продление сроков погашения", написали эксперты агентства.

Fitch ожидает, что власти Украины не будут обслуживать внешний долг, включая выплату купонов по евробондам с погашением в 2026 году, намеченную на 1 августа, до достижения окончательного соглашения с держателями облигаций.

Fitch прогнозирует, что дефицит государственного бюджета в 2024 году останется высоким на уровне 17,1% ВВП, и продолжение военных действий (расходы на оборону составили 31,3% ВВП в 2023 году) сохранит повышенную зависимость от внешнего финансирования. По оценкам агентства, долг Украины увеличится до 92,5% ВВП в 2024 году без учета нынешней реструктуризации евробондов, что значительно выше прогнозируемого медианного значения в 70,3% для стран с рейтингом "B/C/D".

Агентство указывает, что международные резервы Украины составили на конец июня $37,8 млрд, снизившись за последние три месяца из-за увеличения продаж валюты. "Большая гибкость обменного курса, надежный набор мер политики и продолжающаяся официальная поддержка в соответствии с программой МВФ снижают риски для макроэкономической и финансовой стабильности в ближайшей перспективе", - считает Fitch.