Перевозчик зерна "Евразия логистика" выкупил зерновой терминал в Таганроге

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Компания "Евразия логистика", занимающаяся перевозкой зерна, стала владельцем (по 90,59%) ООО "Таганрогский зерновой терминал" (ТЗТ) и ООО "ТСРЗ", сообщается в ЕГРЮЛ.

Смена владельца произошла 25 июля 2024 года.

Ранее эти доли принадлежали компании "Рэдвард инвест" (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), бенефициаром которой является Александр Раппопорт.

"Евразия Логистика" зарегистрирована в ноябре 2022 года, принадлежит Илье Желнову. Компания занимается зерновыми перевозками. В 2023 году ее выручка составила 352,4 млн рублей, чистая прибыль – 110,1 млн рублей.

Как сообщает "Коммерсантъ", который первым обратил внимание на эту сделку, по данным участников рынка, Раппопорт, пытаясь выйти из зернового бизнеса, распродает профильные активы.

Инвестбанкир Илья Шумов оценивает примерную стоимость сделки с учетом долга в 3,5 млрд рублей. Если "Евразия логистика" не растеряет объемы экспорта, которые есть у терминала, то по итогам сельскохозяйственного сезона 2024/2025 она сможет войти в топ-10 экспортеров зерна, прогнозирует эксперт. По его словам, Раппопорт уже несколько лет рассматривал продажу своего терминала в Таганроге. Информация о возможной продаже ТЗТ появлялась еще в конце 2021 года, тогда в качестве покупателя называлась ГК "Русские фонды", напоминает Шумов.

Как считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, мнение которого приводит издание, для окупаемости затрат на приобретение, если сделка носила денежный характер, покупатель будет вынужден развивать трейдинг. Главное возможное направление экспорта с таких терминалов – Турция, которая сейчас, правда, временно закрыла импорт пшеницы, отметил он.

Согласно ЕГРЮЛ, через "Рэдвард инвест" Раппопорт также владеет компанией "Зерно-трейд" (Таганрог). В 2023 году ее выручка составила 29,6 млрд рублей против 21,2 млрд рублей в 2022 году.