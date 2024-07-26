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Baker Hughes во II квартале увеличила чистую прибыль на 41%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. нарастила чистую прибыль во втором квартале на 41%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Чистая прибыль компании в апреле-июне 2024 года составила $579 млн против $410 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $0,58 с $0,4.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,57 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,49 на акцию.

Квартальная выручка Baker Hughes поднялась на 13%, до $7,14 млрд с $6,32 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $6,81 млрд.

Выручка в сфере обслуживания нефтяных месторождений и производства оборудования в минувшем квартале повысилась на 3% и составила $4,01 млрд. Доход в сегменте промышленных и энергетических технологий подскочил на 28% - до $3,13 млрд.

Расходы компании увеличились до $6,31 млрд с $5,8 млрд годом ранее.

Совокупный объем заказов Baker Hughes в прошедшем квартале вырос на 1% по сравнению со вторым кварталом 2023 года, до $7,53 млрд.

Компания также сузила годовой прогноз выручки до $27,6-28,4 млрд с $26,5-28,5 млрд.

Baker Hughes США
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