Baker Hughes увеличила выручку в III квартале хуже прогнозов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. увеличила чистую прибыль почти в полтора раза в третьем квартале, однако рост выручки составил всего 4% и оказался хуже ожиданий аналитиков.

В июле-сентябре 2024 года чистая прибыль компании составила $766 млн по сравнению с $518 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до 77 центов с 51 цента.

Прибыль без учета разовых факторов составила 67 центов на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне 61 цента на акцию.

Квартальная выручка Baker Hughes увеличилась на 4%, до $6,91 млрд с $6,64 млрд годом ранее, при среднем прогнозе экспертов в $7,21 млрд.

Совокупный объем заказов Baker Hughes в прошедшем квартале снизился на 22% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, до $6,68 млрд.

Выручка Baker Hughes в сфере обслуживания нефтяных месторождений и производства оборудования в минувшем квартале не изменилась в годовом выражении и составила $3,96 млрд. Доход в сегменте промышленных и энергетических технологий увеличился на 9% - до $2,95 млрд.