Поиск

Baker Hughes увеличила выручку в III квартале хуже прогнозов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. увеличила чистую прибыль почти в полтора раза в третьем квартале, однако рост выручки составил всего 4% и оказался хуже ожиданий аналитиков.

В июле-сентябре 2024 года чистая прибыль компании составила $766 млн по сравнению с $518 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до 77 центов с 51 цента.

Прибыль без учета разовых факторов составила 67 центов на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне 61 цента на акцию.

Квартальная выручка Baker Hughes увеличилась на 4%, до $6,91 млрд с $6,64 млрд годом ранее, при среднем прогнозе экспертов в $7,21 млрд.

Совокупный объем заказов Baker Hughes в прошедшем квартале снизился на 22% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, до $6,68 млрд.

Выручка Baker Hughes в сфере обслуживания нефтяных месторождений и производства оборудования в минувшем квартале не изменилась в годовом выражении и составила $3,96 млрд. Доход в сегменте промышленных и энергетических технологий увеличился на 9% - до $2,95 млрд.

Baker Hughes США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков опроверг сообщения о якобы расколе среди членов БРИКС

Сенаторы одобрили повышение акцизов на табак, алкоголь и сладкие напитки

Сенаторы одобрили повышение акцизов на табак, алкоголь и сладкие напитки

Anadolu Efes назвала новые условия сделки с AB InBev по российским активам

Новости об отравлении полусотни американцев вызвали падение котировок McDonald's

Новости об отравлении полусотни американцев вызвали падение котировок McDonald's

Сбербанк не видит перспектив для улучшения ситуации с юанями

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 23 октября выросла на 13,3%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 23 октября выросла на 13,3%

IT-траты российского финсектора в 2023 году выросли на 13%, до 896 млрд рублей

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });