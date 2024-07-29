Объем продаж "Группы Астра" за I полугодие вырос на 64% до 5,5 млрд рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Объем отгрузок ПАО "Группа Астра" по итогам первых шести месяцев 2024 года составил 5,53 млрд рублей, что на 64% больше аналогичного показателя 2023 года, говорится в сообщении компании.

При этом "Группа Астра" отмечает, что ее бизнес имеет ярко выраженную сезонность: более 50% отгрузок традиционно приходится на IV квартал. В то же время расходы распределяются более равномерно по всему году.

Рост объема отгрузок (этот управленческий показатель базируется на показателе выручки по РСБУ, не учитывает премии за достижение определенного объема продаж, не включает в себя НДС) компания объясняет расширением клиентской базы, а также развитием продуктов экосистемы и сервисов. Так, во II квартале текущего года "Группа Астра" заключила более 30 соглашений о сотрудничестве с крупными компаниями ("НОВАТЭК", "Русгидро", "Алроса", "Аэрофлот" и пр.).

Также в отчетном периоде компания выпустила новый продукт - Astra Configuration Manager, совместно с партнерами создала программно-аппаратные комплексы для построения частного облака (при участии "ICL Техно") и для резервного копирования данных (группа компаний "Аквариус").

Помимо этого, "Группа Астра" завершила сделки по приобретению разработчика платформы для управления данными "Сатори" (Tantor DLH) и поставщика облачных сервисов "Русоникс" (переименован в "Астра облако").

Отчет о финансовых показателях за II квартал и I полугодие по МСФО "Группа Астра" планирует опубликовать в конце августа.

Как сообщалось, по итогам I квартала выручка компании выросла на 43% до 1,85 млрд рублей, объем отгрузок увеличился на 51% и составил 1,89 млрд рублей. Показатель EBITDA в I квартале 2024 года - 24 млн рублей против 518 млн рублей годом ранее, а чистая прибыль - 202 млн рублей против 590 млн рублей

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время ПАО полностью или частично владеет 18 ИТ-компаниями из России и Белоруссии.

Выручка "Группы Астра" по итогам 2023 года составила 9,5 млрд рублей, чистая прибыль – 3,6 млрд рублей. При этом объем отгрузок в 2023 году вырос до 11,2 млрд рублей, что на 75% больше показателя 2022 года.