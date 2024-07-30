"Аэрофлот" во II квартале получил 42,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" во II квартале 2024 года получил 42,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против чистого убытка в размере 48 млрд рублей за тот же период 2023 года, сообщила компания.
Прибыль, скорректированная на курсовые разницы, составила 23,5 млрд рублей против скорректированного убытка в 5,6 млрд рублей . Выручка выросла на 47%, до 167 млрд рублей , себестоимость продаж - почти на 43%, до 159,2 млрд рублей .
За I полугодие чистая прибыль "Аэрофлота" составила 35,3 млрд рублей против 81,7 млрд рублей убытка за аналогичный период 2023 года. Выручка увеличилась на 52%, до 312 млрд рублей, себестоимость - на 41%, до 302,9 млрд рублей.
|Показатель, млн руб.
|2К 2024
|2К 2023
|Изм.
|6М 2024
|6М 2023
|Изм.
|Выручка
|166 947
|113 429
|47,2%
|312 031
|205 409
|51,9%
|Себестоимость продаж
|-159 230
|-116 742
|42,9%
|-302 852
|-214 620
|41,1%
|Валовая прибыль/убыток
|7 717
|-3 314
|-
|9 179
|-9 211
|-
|Прибыль/убыток от продаж
|2 717
|-7 361
|-
|-64
|-17 045
|-
|Чистая прибыль/убыток
|42 227
|-47 998
|-
|35 303
|-81 681
|-
|Прибыль/убыток, скорректированные на курсовые разницы*
|23 489
|-5 572
|-
|24 255
|-9 042
|-
"Аэрофлот" показал исторически максимальные для отчетных периодов выручку, валовую прибыль, а также впервые с 2017 года - чистую прибыль, отметили в пресс-службе компании. В новых условиях получение "устойчивой чистой прибыли для "Аэрофлота" является необходимостью, в том числе на фоне роста процентных ставок в экономике и стоимости кредитования", добавили в пресс-службе.
"Аэрофлот" фактически перешел к бизнес-модели с высоким уровнем капитальных расходов, требующей ресурсов для покрытия инвестиционных потребностей, позволяющих реализовать финансирование программы капитальных затрат на закупку запасных частей, компонентов и агрегатов для поддержания летной годности флота, а также программы цифровой трансформации, включающей масштабную замену основных IT-систем, обеспечивающих работу авиакомпаний группы, на отечественные продукты. Повышение уровня чистой прибыли, а значит и операционных денежных потоков, позволит обеспечить финансирование возросших капитальных расходов", - сообщили в компании.
Сумма денежных средств и эквивалентов на 30 июня 2024 года составила 62,1 млрд рублей.
Согласно отчетности "Аэрофлота", объем заемных средств на конец полугодия был на уровне 61,5 млрд рублей (26,3 млрд рублей долгосрочных и 35,2 млрд рублей краткосрочных) против 84,1 млрд рублей на конец 2023 года (43,8 млрд рублей долгосрочных и 40,4 млрд рублей краткосрочных). Общие долгосрочные обязательства компании на конец отчетного периода оценены в 674,7 млрд рублей против 749,2 млрд рублей на конец 2023 года, краткосрочные - в 306,4 млрд рублей против 282,4 млрд рублей.
Пассажиропоток "Аэрофлота" в I полугодии вырос на 21,4%, до 25,4 млн человек: на внутренних рейсах он составил 19,4 млн человек (+15,5%), на международных - 5,9 млн (+45,8%). Процент занятости кресел достиг 88,3% (+2,6 п.п.).
"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания России, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".