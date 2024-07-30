"Аэрофлот" во II квартале получил 42,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" во II квартале 2024 года получил 42,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против чистого убытка в размере 48 млрд рублей за тот же период 2023 года, сообщила компания.

Прибыль, скорректированная на курсовые разницы, составила 23,5 млрд рублей против скорректированного убытка в 5,6 млрд рублей . Выручка выросла на 47%, до 167 млрд рублей , себестоимость продаж - почти на 43%, до 159,2 млрд рублей .

За I полугодие чистая прибыль "Аэрофлота" составила 35,3 млрд рублей против 81,7 млрд рублей убытка за аналогичный период 2023 года. Выручка увеличилась на 52%, до 312 млрд рублей, себестоимость - на 41%, до 302,9 млрд рублей.

Показатель, млн руб. 2К 2024 2К 2023 Изм. 6М 2024 6М 2023 Изм. Выручка 166 947 113 429 47,2% 312 031 205 409 51,9% Себестоимость продаж -159 230 -116 742 42,9% -302 852 -214 620 41,1% Валовая прибыль/убыток 7 717 -3 314 - 9 179 -9 211 - Прибыль/убыток от продаж 2 717 -7 361 - -64 -17 045 - Чистая прибыль/убыток 42 227 -47 998 - 35 303 -81 681 - Прибыль/убыток, скорректированные на курсовые разницы* 23 489 -5 572 - 24 255 -9 042 -

"Аэрофлот" показал исторически максимальные для отчетных периодов выручку, валовую прибыль, а также впервые с 2017 года - чистую прибыль, отметили в пресс-службе компании. В новых условиях получение "устойчивой чистой прибыли для "Аэрофлота" является необходимостью, в том числе на фоне роста процентных ставок в экономике и стоимости кредитования", добавили в пресс-службе.

"Аэрофлот" фактически перешел к бизнес-модели с высоким уровнем капитальных расходов, требующей ресурсов для покрытия инвестиционных потребностей, позволяющих реализовать финансирование программы капитальных затрат на закупку запасных частей, компонентов и агрегатов для поддержания летной годности флота, а также программы цифровой трансформации, включающей масштабную замену основных IT-систем, обеспечивающих работу авиакомпаний группы, на отечественные продукты. Повышение уровня чистой прибыли, а значит и операционных денежных потоков, позволит обеспечить финансирование возросших капитальных расходов", - сообщили в компании.

Сумма денежных средств и эквивалентов на 30 июня 2024 года составила 62,1 млрд рублей.

Согласно отчетности "Аэрофлота", объем заемных средств на конец полугодия был на уровне 61,5 млрд рублей (26,3 млрд рублей долгосрочных и 35,2 млрд рублей краткосрочных) против 84,1 млрд рублей на конец 2023 года (43,8 млрд рублей долгосрочных и 40,4 млрд рублей краткосрочных). Общие долгосрочные обязательства компании на конец отчетного периода оценены в 674,7 млрд рублей против 749,2 млрд рублей на конец 2023 года, краткосрочные - в 306,4 млрд рублей против 282,4 млрд рублей.

Пассажиропоток "Аэрофлота" в I полугодии вырос на 21,4%, до 25,4 млн человек: на внутренних рейсах он составил 19,4 млн человек (+15,5%), на международных - 5,9 млн (+45,8%). Процент занятости кресел достиг 88,3% (+2,6 п.п.).

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания России, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".