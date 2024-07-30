Поиск

"Совкомфлот" в I полугодии нарастил чистую прибыль по РСБУ почти в четыре раза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по РСБУ в первом полугодии 2024 года составила 3,712 млрд руб., что в 3,75 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.

Выручка СКФ увеличилась в четыре раза, до 3,698 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании с начала 2024 года сократились с 74,1 млрд руб. до 71,35 млрд руб. Краткосрочные обязательства выросли с 16,3 млрд руб. до 28 млрд руб.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.

Совкомфлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Законопроект об открытии филиалов иностранных банков в России прошел II чтение

В WoodMac ждут спада спроса на дизтопливо в Китае к 2050 году в три раза

В WoodMac ждут спада спроса на дизтопливо в Китае к 2050 году в три раза

Глобальный спрос на золото во II квартале снизился на 6%

Глобальный спрос на золото во II квартале снизился на 6%

ВТБ видит признаки перегрева в росте доли корпоративного кредитования в ВВП РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });