"Совкомфлот" в I полугодии нарастил чистую прибыль по РСБУ почти в четыре раза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по РСБУ в первом полугодии 2024 года составила 3,712 млрд руб., что в 3,75 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.

Выручка СКФ увеличилась в четыре раза, до 3,698 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании с начала 2024 года сократились с 74,1 млрд руб. до 71,35 млрд руб. Краткосрочные обязательства выросли с 16,3 млрд руб. до 28 млрд руб.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.