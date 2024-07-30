"Русал" полностью разместил выпуск облигаций объемом $85 млн

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - МКПАО "ОК "Русал" завершила размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-001Р-08 с расчетами в рублях объемом $85 млн, сообщил эмитент.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,25% годовых. Купоны квартальные. Номинал одной облигации - $100.

По займу предусмотрено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы – АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

Первопроходцем с выпуском долларовых облигаций с расчетами в рублях в конце мая стал "НОВАТЭК", которому удалось в ходе маркетинга увеличить объем займа с не менее $200 млн до $750 млн и установить ставку купона в 6,25% годовых. Следом в начале июня анонсировали подобные выпуски "ФосАгро" и "Полюс". "Полюс" установил объем выпуска в размере $150 млн, ставку ежемесячного купона – 6,2% годовых. Объем размещения "ФосАгро" составил $100 млн, ставка квартального купона – 6,25% годовых.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций МКПАО "ОК "Русал" на 30 млрд рублей, 8 выпусков биржевых бондов на 16,5 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов и 4 выпуска коммерческих облигаций на 8,7 млрд юаней, а также выпуск биржевых бондов "Русал Братска" на 10 млрд рублей.