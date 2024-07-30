РСХБ сообщил о продолжении работы карт Union Pay за границей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Россельхозбанк (РСХБ) сообщил о продолжении работы карт платежной системы Union Pay за границей. Соответствующее уведомление размещено в Telegram-канале кредитной организации.

"Карты UnionPay от РСХБ продолжают работу за границей", - сообщил банк.

Банк ранее предупреждал, что владельцы карт UnionPay с 19 июля могут испытывать проблемы с расчетами по ним за границей, и порекомендовал клиентам, находящимся за рубежом или собирающимся за границу, снять наличные.

Сейчас карты UnionPay в России выпускают Газпромбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Примсоцбанк, РСХБ и Кредит Урал банк.

UnionPay – одна из крупнейших платежных систем в Китае. Карты UnionPay позволяют оплачивать товары, услуги и снимать наличные в 183 странах мира, карты эмитируются более чем в 82 странах, говорится на сайте платежной системы.