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Глава ВТБ сообщил об обсуждении возвращения в Россию UnionPay

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Обсуждается вопрос возвращения платежной системы UnionPay к обслуживанию российских клиентов, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с клиентами ВТБ Private Banking.

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UnionPay - одна из крупнейших платежных систем в Китае. Карты UnionPay позволяют оплачивать товары, услуги и снимать наличные более чем в 150 странах мира.

"Если бы UnionPay согласилась обслуживать наших клиентов, а у нас такая система была развита, даже в первые годы санкций, пока еще китайцы не отказывались, то в той же Италии можно было по карточке UnionPay расплачиваться. Вот это сейчас вопрос, он обсуждается, в том числе с рядом наших дружественных стран по возврату", - сказал Костин.

Возвращение платежных систем Visa и Mastercard, по его мнению, возможно только в контексте общего снятия санкций. "Думаю, что даже не в первую очередь, если санкции будут снимать. Пока я бы на это не надеялся. Скорее, может быть, удастся на каком-то этапе вернуться к UnionPay - это был бы, конечно, уже прогресс вперед", - сказал Костин.

Ранее эмиссией карт UnionPay занималось более 10 российских кредитных организаций. После попадания большинства из них под санкции США осталось только два банка, которые сейчас продолжают выпуск карт - РСХБ и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).

Международные платежные системы Visa и Mastercard в марте 2022 года одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за конфликта на Украине. Внутри России карты Visa и Mastercard российских банков продолжают работать, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт.

UnionPay Андрей Костин ВТБ Visa Mastercard Китай ВТБ Private Banking
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