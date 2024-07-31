Уолл-стрит закрылась без единой динамики, Nasdaq потерял 1,3%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги вторника разнонаправленными изменениями, инвесторы изучали квартальные отчеты эмитентов в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Трейдеры полагают, что американский центробанк в этот раз сохранит процентные ставки на уровне 5,25-5,5%. Регулятор объявит решение в 21:00 мск среды, пресс-конференция его главы Джерома Пауэлла начнется полчаса спустя.

Между тем индекс потребительского доверия в США в июле составил 100,3 пункта, говорится в опубликованном во вторник отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Согласно пересмотренным данным, в июне показатель составил 97,8 пункта, а не 100,4 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали июльское значение индекса на уровне 99,7 пункта, по данным Trading Economics.

Акции Pfizer Inc. подорожали на 2,2% по итогам торгов во вторник. Фармкомпания получила незначительную чистую прибыль во втором квартале, однако скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка. Доходы выросли впервые с конца 2022 года, что позволило Pfizer повысить прогноз на весь текущий год.

Бумаги PayPal Holdings подскочили в цене на 8,6% также благодаря сильной отчетности и улучшению годовых прогнозов.

Gartner Inc. нарастила рыночную стоимость на 5,9%. Исследовательская компания опубликовала сильный отчет за второй квартал и расширила программу обратного выкупа акций на $600 млн.

JetBlue Airways в прошедшем квартале получила выручку выше прогнозов рынка и неожиданно завершила период со скорректированной прибылью. Бумаги авиакомпании подорожали на 12,3%.

Котировки акций Tesla понизились на 4,1% после новостей об отзыве более 1,7 млн ее электромобилей в США из-за проблем с капотом.

Рыночная стоимость Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) уменьшилась на 0,5% после новостей о достижении мирового соглашения с властями Техаса, в рамках которого она выплатит $1,4 млрд для урегулирования претензий в сборе биометрических данных миллионов граждан без надлежащего разрешения.

Бумаги Nvidia Corp. подешевели на 7%. Инвесторов беспокоит укрепление позиций ее конкурентов в сфере искусственного интеллекта (ИИ), пишет MarketWatch.

Капитализация фармацевтической Merck & Co. сократилась на 9,8%. Квартальные финансовые показатели эмитента превзошли ожидания рынка, но он ухудшил годовой прогноз прибыли без учета разовых факторов.

Procter & Gamble Co. потеряла 4,8% рыночной стоимости. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров снизил чистую прибыль в минувшем финквартале на 7% и получил выручку ниже ожиданий.

Агропромышленный холдинг Archer Daniels Midland Co. в апреле-июне снизил чистую прибыль почти вдвое и не оправдал ожиданий аналитиков в отношении скорректированного показателя и выручки. Его акции подешевели на 1,3%.

Цена бумаг Corning Inc., выпускающей стекольную и оптоволоконную продукцию, снизилась на 6,9% из-за слабого квартального прогноза компании.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,5% и составил 40743,33 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,5% - до 5436,44 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,28% и составил 17147,42 пункта.