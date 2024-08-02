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Chevron перенесет штаб-квартиру из Калифорнии в Техас

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Chevron Corp. одна из крупнейших нефтяных компаний США, перенесет штаб-квартиру из Сан-Рамона (штат Калифорния) в Хьюстон (Техас).

Как говорится в пресс-релизе Chevron, председатель совета директоров и гендиректор компании Майк Вирт, а также замглавы совета директоров Марк Нельсон, до конца 2024 года переедут в Хьюстон, где находятся другие члены высшего руководства. Это, как ожидается, улучшит взаимодействие с топ-менеджерами, сотрудниками и деловыми партнерами.

Решение Chevron потребует минимальной релокации сотрудников, работающих в Сан-Рамоне, в ближайшее время, отмечается в пресс-релизе. Компания планирует перенести все корпоративные функции в Хьюстон в следующие пять лет.

В настоящее время порядка 7 тыс. сотрудников Chevron работает в Хьюстоне и около 2 тыс. в Сан-Рамоне.

В Калифорнии компания разрабатывает нефтяные месторождения, а также имеет два НПЗ и сеть автозаправочных станций. Все сотрудники, работающие на этих объектах, останутся в Сан-Рамоне, отмечается в пресс-релизе.

Акции Chevron теряют в цене 1,3% в пятницу после публикации отчетности компании за минувший квартал. С начала текущего года их стоимость выросла на 2,3%.

Chevron Калифорния Техас США
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