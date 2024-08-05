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Доллар дорожает к евро и фунту, резко падает к иене

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Доллар США укрепляется в парах с евро и фунтом стерлингов, но демонстрирует резкое падение к японской иене на ожиданиях, что ЦБ Японии продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, а Федеральная резервная система вскоре приступит к смягчению.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), падает на 1,15%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,22%.

Пара евро/доллар по данным на 9:10 мск торгуется на уровне $1,0901 по сравнению с $1,0913 на закрытие сессии в прошлую пятницу, евро теряет около 0,1%.

Курс фунта к доллару опускается на 0,7% и составляет $1,2715 против $1,2804 по итогам предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты в паре с иеной рухнула на 3%, до 142,12 иены по сравнению со 146,55 иены в конце прошлой недели. Иена торгуется на максимуме за семь месяцев.

Как сообщалось, на прошлой неделе Банк Японии повысил ключевую процентную ставку до 0,25% и анонсировал сокращение ежемесячных объемов выкупа облигаций. Большинство аналитиков полагает, что это решение знаменует начало процесса нормализации денежно-кредитной политики и до конца текущего фингода (по март 2025г) мы увидим еще два повышения ставки.

Тем временем ряд слабых статданных из США вселил в рынок уверенность, что Федрезерв в сентябре снизит ключевую процентную ставку, причем некоторые эксперты допускают, что снижение составит не привычные 25 базисных пунктов, а сразу 50 б.п.

В частности, в минувшую пятницу стало известно, что число рабочих мест в американской экономике в июле увеличилось всего на 114 тыс. после подъема на 179 тыс. месяцем ранее, а безработица в Штатах выросла до максимальных с октября 2021 года 4,3%.

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