Поиск

"СПБ биржа" с 8 августа запустит утренние торги российскими бумагами

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 8 августа будет проводить утреннюю торговую сессию ценными бумагами ряда российских компаний - с 7:00 до 10:00 по московскому времени.

Согласно сообщению биржи, в эту сессию будут торговаться ценные бумаги 10 компаний, в том числе самой "СПБ биржи". В дальнейшем список планируется расширять, уточняется в сообщении.

"Решение об увеличении торговой сессии принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов", - отметила биржа.

Сейчас торги российскими бумагами на "СПБ бирже" начинаются с 10:00 по московскому времени, основная сессия завершается в 18:50.

СПБ биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аграрии РФ готовятся к озимому севу под урожай-2025 при очевидном росте затрат. Обзор

Аграрии РФ готовятся к озимому севу под урожай-2025 при очевидном росте затрат. Обзор

Рынок акций США слабо растет в начале торгов

Рынок акций США слабо растет в начале торгов

ФАС сняла претензии к Wildberries из-за навязывания невыгодных условий продавцам

ФАС сняла претензии к Wildberries из-за навязывания невыгодных условий продавцам

Власти РФ не разрешили Anadolu Efes купить долю в совместном с AB InBev российском бизнесе

Власти РФ не разрешили Anadolu Efes купить долю в совместном с AB InBev российском бизнесе

Nikkei 225 взлетел на 10% после падения днем ранее

Nikkei 225 взлетел на 10% после падения днем ранее

Совкомбанк создал НПФ

Совкомбанк создал НПФ

Поступления налогов в бюджетную систему РФ в I полугодии выросли на 31%

Поступления налогов в бюджетную систему РФ в I полугодии выросли на 31%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });