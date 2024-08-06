"СПБ биржа" с 8 августа запустит утренние торги российскими бумагами

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 8 августа будет проводить утреннюю торговую сессию ценными бумагами ряда российских компаний - с 7:00 до 10:00 по московскому времени.

Согласно сообщению биржи, в эту сессию будут торговаться ценные бумаги 10 компаний, в том числе самой "СПБ биржи". В дальнейшем список планируется расширять, уточняется в сообщении.

"Решение об увеличении торговой сессии принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов", - отметила биржа.

Сейчас торги российскими бумагами на "СПБ бирже" начинаются с 10:00 по московскому времени, основная сессия завершается в 18:50.