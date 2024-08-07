Поиск

Китайский экспорт в июле вырос на 7%, слабее прогноза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Объем китайского экспорта в июле 2024 года увеличился на 7% в годовом выражении - до $300,56 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Темпы роста замедлились по сравнению с 8,6% в июне.

Импорт повысился на 7,2%, до $215,91 млрд, после июньского снижения на 2,3%.

Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 9,7%, импорта - на 3,5%, по данным Trading Economics.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в прошлом месяце сократилось до $84,65 млрд с $99,05 млрд в июне. При этом показатель был выше, чем июле прошлого года, когда он составил $80,22 млрд. Консенсус-прогноз экспертов предполагал, что июльский профицит составит $99 млрд.

Китай КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия за 7 месяцев увеличила производство шампанского на 32%, водки - на 4,5%

Россия за 7 месяцев увеличила производство шампанского на 32%, водки - на 4,5%

"Делимобиль" запускает платформу для продажи машин из своего автопарка

Anadolu Efes не получала официального ответа по поводу сделки с AB InBev

Аграрии РФ готовятся к озимому севу под урожай-2025 при очевидном росте затрат. Обзор

Аграрии РФ готовятся к озимому севу под урожай-2025 при очевидном росте затрат. Обзор

Рынок акций США слабо растет в начале торгов

Рынок акций США слабо растет в начале торгов

ФАС сняла претензии к Wildberries из-за навязывания невыгодных условий продавцам

ФАС сняла претензии к Wildberries из-за навязывания невыгодных условий продавцам

Власти РФ не разрешили Anadolu Efes купить долю в совместном с AB InBev российском бизнесе

Власти РФ не разрешили Anadolu Efes купить долю в совместном с AB InBev российском бизнесе

Nikkei 225 взлетел на 10% после падения днем ранее

Nikkei 225 взлетел на 10% после падения днем ранее
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });