Скорректированная EBITDA "ФосАгро" во II квартале выросла на 15%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "ФосАгро" по МСФО во II квартале составила 39 млрд рублей, увеличившись на 15% год к году и на 3% к предыдущему кварталу, следует из расчетов "Интерфакса", основанных на отчетности компании за I полугодие.

Свободный денежный поток (FCF) вырос до 24,8 млрд рублей против 1,8 млрд рублей в I квартале.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали скорректированную EBITDA "ФосАгро" за II квартал на уровне 37,7 млрд рублей, FCF - 24,7 млрд рублей.

Выручка компании за I полугодие составила 241,6 млрд рублей, увеличившись на 13,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Скорректированная EBITDA за первые шесть месяцев 2024 года снизилась на 7%, до 76,9 млрд рублей. Свободный денежный поток составил 26,6 млрд рублей (-56% год к году).

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