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Инфляция в Китае в июле ускорилась до 0,5%, максимума с февраля

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле выросли на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен на 0,3%, по данным Trading Economics.

В июне инфляция составила 0,2%.

Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце не изменилась в годовом выражении, непродовольственная инфляция составила 0,7%. Цены на одежду выросли на 1,5%, коммунальные услуги подорожали на 0,1%, медицинские - на 1,4%, образовательные - на 1,7%, транспортные подешевели на 0,6%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей увеличились на 0,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - минимально за полгода.

Индекс CPI в июле вырос на 0,5% относительно июня, его повышение в помесячном выражении было отмечено впервые с апреля.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце снизились на 0,8% в годовом выражении, как и месяцем ранее, сообщило ГСУ. По сравнению с июнем индекс PPI уменьшился на 0,2%.

Китай
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