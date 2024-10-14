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Инфляция в Китае в сентябре замедлилась до 0,4%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре выросли на 0,4% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Инфляция в стране фиксируется восьмой месяц подряд, но в сентябре темпы подъема цен были минимальными с июня.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,6%, как и в августе, по данным Trading Economics.

Стоимость продуктов питания в Китае в сентябре увеличилась на 3,3%. Медицинские услуги подорожали на 1,2%, образовательные - на 0,6%.

В то же время цены на непродовольственные товары снизились на 0,2%, транспортные услуги подешевели на 4,1%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей выросли на 0,1% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Это самый незначительный прирост с февраля 2021 года.

Индекс CPI в сентябре не изменился относительно предыдущего месяца. Эксперты ожидали повышения на 0,4%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,8% в годовом выражении после снижения на 1,8% месяцем ранее, по данным ГСУ.

Падение стало самым значительным с марта. При этом производственная дефляция в стране отмечается по итогам 24-го месяца подряд.

Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,5%.

Индекс PPI в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 0,6%.

В январе-сентябре относительно аналогичного периода 2023 года цены производителей опустились на 2%.

PPI CPI Китай ГСУ
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