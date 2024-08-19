Выручка "Диасофта" за I финквартал 2024 года выросла на 30% до 2 млрд рублей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Диасофт" по итогам I квартала 2024 финансового года (завершился 30 июня 2024 года) составила 2,14 млрд рублей, что на 30% больше аналогичного показателя 2023 года, говорится в сообщении компании.

EBITDA сохранилась на уровне прошлого года и составила 591 млн рублей. Рентабельность по EBITDA составила 28%, чистая прибыль – 498,8 млн рублей.

Законтрактованная выручка (выручка без НДС по подписанным за отчетный период договорам и рамочным соглашениям) на конец I финквартала составила 19,4 млрд рублей, что на 43% больше аналогичного показателя 2023 года.

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