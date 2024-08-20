Фондовый рынок США начал неделю уверенным ростом

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сильным ростом торги в понедельник, инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) и ждали мероприятия в Джексон-Хоуле.

Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле традиционно собирает глав ведущих мировых ЦБ. В этом году мероприятие пройдет 22-24 августа, выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла запланировано на пятницу.

Тем временем глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью газете Financial Times, что, по ее мнению, пришло время начать корректировку монетарной политики.

Поскольку инфляция замедляется, а баланс спроса и предложения на рынке труда улучшается, Федрезерву нужно "корректировать базовую ставку в соответствии с ситуацией в экономике и с учетом наших целей", сказала Дейли.

В свою очередь глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что рынок труда и некоторые опережающие экономические индикаторы подают "тревожные сигналы".

Инвесторы ожидают, что Федрезерв снизит ставку примерно на 90 базисных пунктов до конца года, пишет Trading Economics. Шансы на снижение ставки на 25 б.п. в сентябре рынок оценивает в 72%.

Между тем аналитики Goldman Sachs снизили оценку вероятности рецессии в США в ближайшие двенадцать месяцев до 20% с 25% после выхода более позитивных, чем ожидалось, статданных, которые были опубликованы на прошлой неделе.

Главный экономист Goldman Ян Хациус полагает, что вероятность рецессии может быть пересмотрена до 15%, если следующий отчет о занятости "будет выглядеть достаточно хорошим". Его публикация запланирована на 6 сентября.

Акции производителя косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. подешевели на 2,2%. Компания зафиксировала 2%-ное снижение выручки в 2024 финансовом году и объявила о планах главного исполнительного директора Фабрицио Фреды уйти в отставку в конце текущего фингода, который завершится в июне 2025 года. Фреда возглавляет компанию последние 16 лет.

Цена бумаг ресторанной сети Dutch Bros Inc. опустилась на 3,9% после того, как аналитики Piper Sandler понизили рекомендацию для них до "нейтрального" уровня с "выше рынка".

Капитализация B. Riley Financial упала на 5,8% после снижения на 28% по итогам прошлой недели, когда инвестиционный банк объявил о приостановке дивидендных выплат и спрогнозировал квартальный убыток.

Рыночная стоимость Advanced Micro Devices поднялась на 4,5% на новости о том, что она покупает американскую ZT Systems, поставщика гипермасштабируемых серверных решений для облачных вычислений и искусственного интеллекта, за $4,9 млрд. AMD ожидает, что приобретение ZT Systems начнет позитивно сказываться на ее прибыли без учета разовых факторов к концу 2025 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,58% и составил 40896,53 пункта. Лидерами роста в индикаторе выступили акции McDonald's Corp. , подорожавшие на 3,3%, и бумаги Intel Corp. , выросшие в цене на 3,1%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,97% - до 5608,25 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,39% и составил 17876,77 пункта.