ГК Softline заплатит за 51% Citeck почти 450 млн рублей и получила опцион на остальные 49%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сумма сделки по приобретению группой Softline 51% ООО "Ситек" (Citeck, разработчик систем с открытым исходным кодом) составляет 448 млн рублей.

Согласно финансовой отчетности ПАО "Софтлайн" (головная компания ГК Softline), в частности, сумма сделки включает краткосрочное отложенное вознаграждение в размере 239 млн рублей и долгосрочное условное вознаграждение в размере 209 млн рублей.

Кроме того, ГК Softline заключила соглашения о колл-опционах и пут-опционах на оставшиеся 49% долей в уставном капитале "Ситек", говорится в отчетности.

Структура ГК Softline – ООО "СЛ Софт" – в конце мая 2024 года приобрела 51% ООО "Ситек". Сумма сделки не называлась. Тогда в результате сделки основатель Citeck Антон Иванов сохранил 29,4% в компании, еще 19,6% принадлежит Илье Кайгородову.

Другие сделки

В целом в I полугодии ГК Softline заключила соглашения о сделках M&A на общую сумму 1,18 млрд рублей, при этом по ряду из них предусмотрена частичная оплата акциями ГК Softline.

Так, в январе группа купила ИТ-направление группы компаний R.Partner (Хабаровск) - по 51% в ООО "Инфоком" и ООО "Хабэко-Партнер". Сумма сделки составляет 282 млн рублей, их которых 114 млн рублей - краткосрочное отложенное вознаграждение, 126 млн рублей - долгосрочное условное вознаграждение. Также сделка предусматривает оплату акциями ГК Softline в размере, эквивалентном 42 млн рублей. Отмечается, что в I полугодии ГК Softline погасила задолженность по краткосрочному отложенному возмещению в размере 156 млн рублей.

В рамках этой сделки ГК Softline также заключила соглашения о колл-опционах и пут-опционах на оставшиеся 49% долей в уставном капитале R.Partner.

В феврале группа приобрела за 100 млн рублей 72,5% долей в уставном капитале ООО "Робовойс" - разработчика платформы роботизированных коммуникаций.

Сделка по приобретению разработчика технологий для охраны труда на производстве Visitech предусматривает выплату краткосрочного отложенного вознаграждения в размере 62 млн рублей, а также оплату акциями ГК Softline в размере, эквивалентном 100 млн рублей. Сделка совершена в мае, в ее рамках ГК купила по 100% долей в ООО "Визитек" и ООО "Гиперион". По данным на конец I полугодия группа погасила задолженность по краткосрочному отложенному возмещению в размере 41 млн рублей.

Покупка разработчика ИТ-систем для розничных сетей "МД Аудит" (по 75% долей в уставном капитале ООО "МД Аудит" и ООО "КАМ") обошлась ГК Softline в 163 млн рублей (краткосрочное отложенное возмещение в размере 94 млн рублей и долгосрочное условное вознаграждение в размере 69 млн рублей).

В мае группа приобрела за 27 млн рублей 100% долей в ООО "Бизнес-Стандарт", которое занимается деятельностью в области защиты информации и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры.

Помимо этого, 1 апреля группа заключила соглашения о колл-опционе и пут-опционе на 100% долей в ООО "Софтлайн Директ" в обмен на условное вознаграждение в размере 271 млн рублей. Сейчас, по данным ЕГРЮЛ, 100% этой компании принадлежит Геннадию Сашину, аффилированному с Softline.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Бумаги компании торгуются на МосБирже.

По итогам II квартала 2024 года оборот ПАО "Софтлайн" по МСФО вырос на 30% до 21,3 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 75% до 1,6 млрд рублей.