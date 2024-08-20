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В РФ с более половины обмолоченных площадей собрали свыше 78 млн т зерна

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Аграрии РФ с более половины обмолоченных площадей собрали свыше 78 млн тонн зерна.

"Уборка зерновых преодолела экватор. Собрано более 78 млн тонн, в том числе почти 63 млн тонн пшеницы", - сообщает Минсельхоз в своем телеграм-канале со ссылкой на главу ведомства Оксану Лут.

Ранее во вторник министр сообщила журналистам, что Минсельхоз сохраняет прогноз сбора зерна в этом году на уровне 132 млн тонн, экспорта в текущем сельхозгоду – в 60 млн тонн. При этом она отметила, что уборка урожая на Урале идет тяжело из-за дождей, а на юге – засуха.

В завершившемся сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) РФ поставила на мировые рынки 72 млн тонн зерна.

Минсельхоз
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