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Уолл-стрит закрылась в минусе, S&P 500 не смог продлить подъем до рекордной серии за 20 лет

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали новости эмитентов в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле.

Пауэлл выступит здесь на ежегодном симпозиуме Федерального резервного банка Канзаса в пятницу. Рынок ждет от него большей ясности в отношении денежно-кредитной политики американского центробанка.

Кроме того, в среду будет опубликован протокол предыдущего заседания ФРС.

Акции Hawaiian Holdings взлетели в цене на 11,3% во вторник после новостей о том, что министерство юстиции США воздержалось от блокировки сделки по продаже ее дочерней Hawaiian Airlines за $1,9 млрд. Бумаги Alaska Air Group - холдинговой структуры выступающей покупателем Alaska Airlines - почти не изменились в стоимости.

Капитализация ирландской Medtronic Plc выросла в Нью-Йорке на 0,7%. Один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования в первом квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль более чем на 30%, а также повысил нижнюю границу годового прогноза.

Американские депозитарные акции (ADS) китайской XPeng потеряли 6%. Производитель электромобилей в апреле-июне резко сократил чистый убыток, но увеличил выручку чуть хуже ожиданий и дал слабый прогноз.

Palo Alto Networks нарастила рыночную стоимость на 7,2%. Этот разработчик решений в сфере кибербезопасности в минувшем финквартале увеличил чистую прибыль в полтора раза и повысил выручку на 12%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Капитализация Johnson & Johnson увеличилась на 0,3% после новостей об одобрении американским регулятором ее варианта комбинированной терапии рака легких - первого без использования химиотерапии. Кроме того, компания покупает V-Wave Ltd., сфокусированную на разработке инновационных методов лечения для пациентов с сердечной недостаточностью, за $600 млн плюс до $1,1 млрд при выполнении определенных условий.

Котировки акций Lowe's Cos. снизились на 1,2%. Владелец второй по величине в США сети магазинов товаров для дома по итогам завершившегося 2 августа финквартала сократил чистую прибыль на 11%, выручку - на 5,5%.

Голосующие акции Paramount Global потеряли в цене 2%, неголосующие - 1,2% после сообщений СМИ об интересе к покупке медиакомпании со стороны миллиардера Эдгара Бронфмана-младшего, который пытается сорвать уже согласованную сделку по слиянию Paramount с холдингом Skydance Media.

Цена бумаг Boeing Co. уменьшилась на 4,2%. Компания на неопределенный срок приостановила летные испытания лайнеров 777X после обнаружения дефекта конструкции.

Акции Nvidia Corp. подешевели на 2,1%, прервав самую длинную серию сессий в плюсе с марта.

Поставщик решений в сфере кибербезопасности Telos Corp. вошел в число победителей конкурсной процедуры в отношении контракта на модернизацию сетевой инфраструктуры Военно-воздушного министерства США на сумму до $12,5 млрд. Его рыночная стоимость подскочила на 25,3%.

Фармацевтическая Eli Lilly увеличила капитализацию на 3,1% благодаря положительным результатам испытаний ее препарата Mounjaro, показавших, что он сокращает риск развития диабета 2-го типа на 94% у взрослых преддиабетиков с ожирением или лишним весом.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,15% и составил 40834,97 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,2% - до 5597,12 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,33% и составил 17816,94 пункта.

До этого S&P 500 и Nasdaq росли восемь сессий подряд, Dow - пять. Если бы S&P 500 закрылся в плюсе, это была бы его самая длинная серия непрерывного подъема за 20 лет.

Dow Jones Industrial Average Nasdaq Nasdaq Composite SP 500 Standard Poors 500
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