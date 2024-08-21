"Циан" во II квартале нарастил выручку на 21%, скорректированную EBITDA - на 42%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сервис объявлений о недвижимости "Циан" по итогам II квартала 2024 года получил выручку в 3,2 млрд рублей, что на 21% превышает показатель аналогичного периода 2023 года, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA в отчетном периоде увеличилась на 42% и достигла 839 млн рублей. Рентабельность показателя составила 26%, увеличившись на 3,8 п.п.

Чистая прибыль "Циана" составила 209 млн рублей.