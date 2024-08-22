"Внуково" начало обслуживать рейсы еще одной иранской авиакомпании

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Иранская авиакомпания ATA Airlines в четверг запустила чартерные рейсы из Тегерана в московский аэропорт "Внуково".

Полеты выполняются на узкофюзеляжных самолетах Airbus А320 один раз в неделю, сообщила пресс-служба "Внуково". В дальнейшем частота может быть увеличена.

ATA Airlines базируется в Тегеране и Тебризе, выполняет регулярные и чартерные перевозки на внутренних и международных направлениях. Парк перевозчика состоит из Airbus А320, Boeing 737-300/500, Embraer 135/145 и McDonnell MD-80/90.

По данным сайта "Внуково", в летнем расписании аэропорт обслуживает рейсы еще трех иранских авиакомпаний: Iran Airtour, Meraj и Iran Aseman Airlines.